Blokhuijsen definitief naar Olympische Spelen

HEERENVEEN - Jan Blokhuijsen gaat definitief naar de Olympische Spelen. Het wordt het derde optreden van de schaatser uit Zuid-Scharwoude op het olympische podium. De selectiecommissie heeft een dag na het olympische kwalificatietoernooi (OKT) de geblesseerde Kai Verbij voor de 1000 meter een aanwijsplek gegeven. Daardoor valt Thomas Krol af in de zogenoemde 'matrix'. Jan Blokhuijsen profiteert daarvan.

Blokhuijsen was voor het OKT van start ging in principe aangewezen voor de ploegenachtervolging bij de Olympische Spelen. Op dat onderdeel haalde hij bij de vorige Spelen goud, samen met Koen Verweij en Sven Kramer. Dat drietal zal ook in Pyeongchang de ploegenachtervolging rijden. Blokhuijsen stond met de derde plek op de 5000 meter tijdens het OKT op de laatste plek in de matrix.

"Verbij kans op goud"

Kai Verbij werd tweede op de 500 meter in Heerenveen, maar liep daarbij een spierblessure in zijn lies op. Daardoor kon hij niet in actie komen op de 1000 meter, terwijl hij klassementsleider is in de wereldbeker op die afstand. "Op grond van zijn prestaties in de voorbije twee seizoenen denkt de selectiecommissie dat Kai Verbij serieus kans maakt op een gouden medaille op deze afstand'', legde technisch directeur Arie Koops (KNSB) de beslissing uit om Verbij in Pyeongchang te laten starten op de 1000 meter ten koste van zijn ploeggenoot Thomas Krol.

Naast Jan Blokhuijsen profiteert ook Patrick Roest van die beslissing. Hij had ook nog af kunnen vallen als de nummer drie op de 1500 meter bij het OKT, maar hij mag dus alsnog meedoen aan de olympische schaatsmijl.

Ottenspeer reserve

Hein Otterspeer is door Technisch directeur Arie Koops van de schaatsbond (KNSB) aangewezen als eerste reserve voor de 500 en 1000 meter bij Pyeongchang 2018. Indien Kai Verbij, die door zijn spierblessure in het bovenbeen wekenlang uit de roulatie is, niet tijdig weer topfit is, mag Otterspeer diens twee olympische startplekken innemen. De uiterste datum voor die vervanging is 7 februari.

Noord-Hollanders op de Olympische Spelen

Jan Blokhuijsen mag in Pyeongchang uitkomen op de 5000 meter en de ploegenachtervolging.

Alkmaarder Koen Verweij krijgt het druk met de 1000 meter, 1500 meter, ploegenachtervolging en mass start.

De pas 21-jarige Esmee Visser uit Beinsdorp komt uit op de 5000 meter.

Irene Schouten uit Wervershoof komt uit op de mass start.