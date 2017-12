Deel dit artikel:











Moeder en kinderen gewond na ongeluk in Slootdorp Foto: Telemedia BV Foto: Telemedia BV

SLOOTDORP - Een automobiliste is vanochtend gewond geraakt toen ze met haar voertuig van de weg schoot op de Nieuwesluizerweg tussen Slootdorp en Wieringerwaard. In de auto zaten ook haar twee kinderen. Het drietal is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

De vrouw kwam met haar auto in de berm terecht, waarna ze over het fietspad in de bosjes belandde en een boom raakte. Op foto's is te zien dat haar auto aan de zijkant flink beschadigd is. Volgens een omstander kwam de echtgenoot van de vrouw met zijn eigen auto ter plaatse om hulp te bieden, maar reed hij zich vast in de berm. Een berger is gekomen om beide voertuigen uit de berm te trekken. De auto van de man zou vervolgens door de politie naar zijn huis zijn gebracht, zodat hij met zijn vrouw en kinderen mee kon naar het ziekenhuis.