In beeld: Noord-Holland viert oudjaarsdag met oliebollen en champagne

NOORD-HOLLAND - De laatste dag van 2017 is inmiddels al lang en breed aangebroken en onze provincie viert dat volop. De eerste oliebollen zijn gebakken, het eerste vuurwerk is, weliswaar iets te vroeg, aangestoken en de eerste flessen champagne zijn opengetrokken: op naar 2018! Wij houden je de hele dag via foto's en video's op de hoogte van de jaarwisseling in Noord-Holland.

Zo wordt door vele bakkers in spé de frituurpan aangeslingerd om oliebollen te bakken. Sommigen zijn al vroeg uit de veren om familie, vrienden of de hele buurt te kunnen voorzien. Er is zelfs al fanatiek gesport. In het kader van 'sportief het jaar uit' trokken mensen hun sportkleren aan om de oliebollen er op voorhand al vanaf te zweten. Op meerdere plaatsen, zoals de Klimduin in Schoorl, werden heuse oudejaars-workouts georganiseerd. Voor de vuurwerkfoto's moeten we nog even geduld hebben, want officieel mag het afsteken pas vanaf 18.00 uur vanavond. Ook een leuke/grappige/mooie foto gemaakt? Stuur ze dan naar internet@nhmedia.nl of app ze naar 0630093003.