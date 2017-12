Overzicht: de incidenten rond de jaarwisseling in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Hoewel de dagen en uren rond de jaarwisseling vooral in het teken staan van gezelligheid en feestvreugde, hebben de politie en brandweer deze dagen hun handen vol aan de vele incidenten in de provincie. In dit artikel houden we je deze dagen op de hoogte van alle kleine en grote incidenten die zich voordoen rondom Oud en Nieuw.

Assendelft, 31 december

Ondanks de regen ontstaan er her en der wel brandjes. Zoals op een schoolplein in Assendelft. Door een brand die ontstond in een vuilcontainer is een fietsenstalling flink beschadigd. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

Den Helder, 31 december

Een fietser werd het slachtoffer toen iemand zwaar vuurwerk tegen zijn been gooide. Door de harde klap is de fietser nu doof aan één oor. Volgens de politie heeft hij waarschijnlijk ernstige gehoorschade opgelopen.

Zaandam, 31 december

Drie tieners in Zaandam vielen in de nacht op toen ze zonder verlichting op een snorfiets reden. Toen agenten dichterbij kwamen, sloegen ze op de vlucht. Opmerkelijk genoeg had één van de jongens een pandapak aan. Na een korte achtervolging kon het drietal worden aangehouden. Dat ging niet zonder slag of stoot. De politie moest naar eigen zeggen 'gepast geweld' gebruiken om de jongeren in bedwang te houden. De snorfiets bleek gestolen en is in beslag genomen.

Warmenhuizen, 31 december

De brandweer had het op de Strekel in Warmenhuizen even druk met het blussen van een brandje in de heg voor een woning. De brand was snel geblust, maar lijkt te zijn aangestoken. Buurtbewoners hebben namelijk mensen zien wegrennen.

Huizen, 31 december

Vier tieners werden in de nacht aangehouden toen ze bij Plein 2000 in Huizen zwaar vuurwerk op een tentzeil van een kroeg gooiden. Onder het tentzeil stonden veel mensen. Een van hen raakte door de klap van het vuurwerk lichtgewond. Het viertal probeerde nog te vluchten, maar werden al snel gepakt. De ouders zijn op de hoogte gesteld van de levensgevaarlijke actie van hun kinderen.

Meerdere autobranden, 31 december

Zoals elk jaar zien we rond deze tijd van het jaar veel autobranden. Veelal veroorzaakt door vuurwerk, al moet dat uiteraard later nog worden bevestigd. Zo gingen in de vroege ochtend van 31 december meerdere auto's in Purmerend, Amsterdam, Zaandam en Huizen in vlammen op.