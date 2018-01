Wat verandert er in 2018? Check het hier!

NOORD-HOLLAND - De eerste dag van het nieuwe jaar beginnen veel mensen met hun goede voornemens. 1 januari is ook de traditionele datum om nieuwe wijzigingen, wetten of andere veranderingen door te voeren. Wat gaat er allemaal veranderen in 2018? Hieronder een selectie!

De AOW-leeftijd gaat dit jaar weer met een stapje van drie maanden omhoog. Mensen die dit jaar de leeftijd van 66 jaar halen, mogen genieten van hun welverdiende pensioen. Het doel is om de AOW-leeftijd in 2021 op 67 te gaan invoeren. Volgend jaar komen er dus weer drie maanden bij.

Sissen is strafbaar

Jammer voor de mannen, maar vanaf vandaag is het strafbaar om in Amsterdam naar vrouwen te sissen. De gemeente gaf vorig jaar nog een waarschuwing, maar gaat vanaf dit jaar boetes uitschrijven. De gemeente stelt dat vorig jaar 83 procent van de Amsterdamse vrouwen van 15 tot 34 jaar een vorm van (seksuele) straatintimidatie heeft ondergaan. Ze zouden zijn achtervolgd, betast of in het nauw gedreven, agressief om seks zijn gevraagd of zijn nageroepen.

Pilotenpet verdwijnt

De iconische pet verdwijnt uit het uniform van KLM. De luchtvaartmaatschappij ziet de 'toegevoegde waarde' van de pet niet meer. Met de afschaffing hoopt KLM moderner te zijn. Voor sommige piloten zal het afscheid toch lastig worden. Velen zijn namelijk erg gehecht aan de pet. Alle piloten mogen de petten in eigen beheer houden. De meesten hebben aangegeven hun de iconische pet te doneren aan Stichting Hoogvlieger, die zieke kinderen voor een dag piloot laat zijn.

Meer belasting op producten van de drogisterij

Slecht nieuws voor mensen met roos of aambeien: het btw-tarief op antiroosshampoo en aambeienzalf gaat flink omhoog. De gebruikelijke 6 procent btw op deze producten stijgt vanaf vandaag naar 21 procent. Andere voorbeelden van producten die fors duurder worden zijn babycrème en middeltjes tegen acne. Erkende geneesmiddelen, waaronder ook homeopathische, blijven onder het lage tarief vallen.

Windenergie van eigen bodem op Schiphol

Schiphol gaat over op duurzame, maar vooral Nederlandse windenergie. Het luchthavenbedrijf heeft daarover een langdurige overeenkomst gesloten met stroomleverancier Eneco.

Pinnen in de bus

Vanaf vandaag kun je in de Connexxion-bussen in de regio Noord-Holland Noord alleen nog maar betalen in een speciale pin-terminal. Er kan dus niet meer met contant geld worden afgerekend. Het afschaffen van contant geld maakt deel uit van landelijke afspraken in het OV over het aanpakken incidenten in bussen. Reizigers zonder OV-chipkaart kunnen nu hun ticket of kaartje kopen met hun bankpas of creditcard.

Huwelijk voortaan onder voorwaarden

Ook voor de mensen die dit jaar in het huwelijksbootje stappen verandert er iets. Het huwelijk in gemeenschap van goederen is vanaf vandaag niet meer het standaard bruiloftsarrangement. Elke nieuwe echtelijke verbintenis wordt nu gesloten op huwelijkse voorwaarden. Wie toch wil trouwen in gemeenschap van goederen, moet dat regelen bij een notaris. Vorig jaar was dat juist nog andersom.

Geen ongezonde reclames meer in de metro

In de strijd tegen obesitas heeft de gemeente Amsterdam besloten dat er geen reclame meer mag worden gemaakt voor ongezond voedsel. Dit geldt voor alle reclames die op kinderen gericht zijn. Het contract geldt voor alle metro's en de stations, inclusief de nieuwe Noord/Zuidlijn.

Rekentoets bij VWO telt niet meer mee

De omstreden rekentoets werd een paar jaar geleden geïntroduceerd door de toen zittende regering, maar in 2018 telt de toets helemaal niet meer mee. Eerder werd er al besloten dat de rekentoets op de havo, vmbo en mbo al niet meer meetelde. Vanaf vandaag ook niet meer op het vwo. Als scholieren voor hun rekentoets een onvoldoende haalden, zakten ze voor hun diploma. De toets wordt nog wel gemaakt, maar dat is slechts een richtcijfer.