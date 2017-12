Deel dit artikel:











Heerhugowaarder (27) in been geschoten bij woningoverval Foto: Google Maps

HEERHUGOWAARD - Een 27-jarige man uit Heerhugowaard is in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt toen twee overvallers hem in zijn been schoten. Van de daders ontbreekt elk spoor.

Rond 02.00 uur belden twee mannen aan bij een woning aan de Keerkring. Toen de bewoner opendeed, drongen de daders meteen de woning binnen, maar de 27-jarige man verzette zich. Er ontstond een worsteling, waarna de daders met een pistool schoten en het slachtoffer in zijn been raakten. Door de worsteling gingen de overvallers er zonder buit vandoor. De man ging vervolgens op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis en maakte pas later op de dag melding van de overval bij de politie. Getuigenoproep

De politie zoekt getuigen van het incident. Mensen met informatie kunnen zich melden via 0900-8844.