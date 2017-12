Meerdere autobranden houden brandweer in Noord-Holland bezig

NOORD-HOLLAND - Dat auto's het rond de jaarwisseling vaak moeten ontgelden werd afgelopen nacht maar weer eens duidelijk. Onder meer in Purmerend, Zaandam, Huizen en Amsterdam gingen meerdere voertuigen in vlammen op.

Rond 01.30 uur zagen fietsers een auto op het Weerpad in Zaandam in brand staan. De fietsers wisten een andere auto, die naast het voertuig geparkeerd stond, nog weg te duwen. Zo kon de brand niet overslaan. In Amsterdam gingen op Wittenburg nog eens drie auto's in vlammen op. Vermoedelijk waren die branden het gevolg van het afsteken van vuurwerk.

Aan de Luiendijk in Purmerend was het om 03.30 uur eveneens raak. De brand daar lijkt te zijn aangestoken. Hoewel de auto als verloren kan worden beschouwd, was de brandweer er wel snel bij om het vuur te blussen. Ook in Huizen ging het fout. Daar kwamen vanochtend vroeg de vlammen hoog boven een voertuig uit. De auto stond geparkeerd aan de Kombuis. Omwonenden hoorden voorafgaand aan de brand meerdere knallen.

Niet alleen in onze provincie ging het vannacht veelvuldig mis, ook in andere delen van het land spreekt de brandweer van 'extreme aantallen' autobranden. Uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars bleek eerder al dat het aantal autobranden dit jaar waarschijnlijk hoger uit zal vallen dan vorig jaar.