Grote zoekactie naar vermiste vrouw (43) in Castricumse duinen

CASTRICUM - De politie heeft de afgelopen nacht met veel hulp gezocht naar de 43-jarige vermiste Fiona Meiland uit Emmen. De brandweer, reddingsbrigade, boswachters en een politiehelikopter kamden de duinen en bossen van Castricum uit, maar de zoekactie leverde niets op.

De hulpdiensten hebben vanaf de grond en vanuit de lucht naar de vrouw gezocht. Het bosgebied is systematisch en op linie uitgekamd, maar van de vrouw ontbreekt elk spoor. "We gaan nu kijken hoe we dit verder gaan aanpakken", laat een woordvoerder van de politie weten.

Retraite

Volgens Stichting ZoekJeMee is de vrouw voor het laatst gezien op dinsdag 19 december, toen ze een klooster in Heiloo verliet. De dag daarvoor was ze aangekomen voor een retraite van tien dagen. Ze zou op 29 december weer thuis zijn, maar is daar nooit gearriveerd. In totaal is er dus al twaalf dagen niks van Fiona vernomen.

Het vermoeden bestaat dat ze met een bus naar Castricum is gereisd. In de buurt van camping Bakkum heeft haar telefoon voor het laatst een signaal gegeven.

Signalement

Fiona woont in een complex voor beschermd wonen in Emmen. Ze is door de bindweefselziekte meloreostose slecht ter been en loopt met een stok. Ze is 1.55 meter lang, heeft kort donkerbruin haar en blauwe ogen. Ze was waarschijnlijk gekleed in een blauw/witte rok, blauwe trui, witte jas en witte gympen.