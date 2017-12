Deel dit artikel:











Uitgebrande auto's op Wittenburg: "Groepje stond vuurwerk af te steken" Foto: Martin Damen Foto: Martin Damen Foto: Martin Damen Foto: Martin Damen

AMSTERDAM - (AT5) Op Wittenburg zijn vannacht drie auto's in vlammen opgegaan. Kort voordat de brand ontstond is een groepje jongens gezien dat druk bezig was met het afsteken van vuurwerk.

De Audi, Smart en BMW stonden geparkeerd in de Kleine Wittenburgstraat. Even na drie uur ontstond er brand in de Smart, het vuur sloeg al snel over naar de andere twee auto's. Omdat één van de benzinetanks leegliep, had de brandweer de grootste moeite om het vuur te blussen. De auto's konden niet meer gered worden. Er wordt uitgegaan van brandstichting, van het groepje jongens ontbreekt ieder spoor.