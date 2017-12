Deel dit artikel:











Auto total loss door brand in Zaandam

ZAANDAM - Aan het Weerpad in Zaandam is vannacht rond half twee een auto in vlammen opgegaan. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.

Langsrijdende fietsers zagen het brandende voertuig aan het Weerpad staan. De getuigen twijfelden geen moment en duwden de auto ernaast weg om overslaan te voorkomen. Vervolgens belden zij de politie. Die kon niet voorkomen dat de auto total loss raakte. Er wordt onderzocht hoe de brand in het voertuig heeft kunnen ontstaan. Volgens één van de fietsers lag er een jas op de auto, waardoor 'ie in brand vloog.