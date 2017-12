Deel dit artikel:











Auto uitgebrand in Huizen, buurtbewoners hoorden harde knallen Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek

HUIZEN - Aan de Kombuis in Huizen is vanochtend een brand uitgebroken in een auto. Omwonenden zouden voorafgaand aan de brand twee harde knallen hebben gehoord.

Na de ontploffingen zouden de vlammen onder de auto vandaan zijn gekomen. Het voertuig stond al snel in lichterlaaie en is geblust door de brandweer. De auto is compleet verwoest door het vuur.