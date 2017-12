Deel dit artikel:











Brand in woning Heemstede geblust Foto: Persbureau NieuwsFoto Foto: Persbureau NieuwsFoto

HEEMSTEDE - In een kelder van een woning op de Dr. Schaepmanlaan in Heemstede heeft een brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De brand brak rond 20.50 uur uit. De brandweer ging met meerdere blusvoertuigen naar het huis toe. Iets na 21.30 uur lieten de hulpdiensten weten weer in te kunnen pakken. Op foto's is te zien dat er rook uit het huis kwam.