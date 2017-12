'Alles om uw poes mee te verwennen. Ook als u een kater heeft' niet de slechtste slogan

AMSTERDAM - In het tv-programma De Avond van Taal werd vanavond de slechtste slogan van Nederland bekendgemaakt. 'Alles om uw poes mee te verwennen. Ook als u een kater heeft', van het Amsterdamse 4Cats viel helaas buiten de prijzen. "Ik had het heel graag willen winnen", laat bedenkster Lioni Valentien weten.

De slechtste slogan van Nederland is 'Van kop tot kont, worst in de mond' van de worstenbroodjes van Millse molen De Korenbloem uit Mill.

Valentien vindt het jammer dat haar slogan niet heeft gewonnen. "Het is natuurlijk nooit leuk als je niet wint", vertelt ze. Toch is ze stiekem ook wel een beetje opgelucht. "Ik vond onze slogan wel de leukste, maar blijkbaar vond men het niet de slechtste. Dat is ergens dan ook wel weer goed", zegt ze.

Valentien bedacht de slogan met haar man en een vriend. Inmiddels zijn ze al aan het kijken naar de verkiezing van volgend jaar. "We zijn aan het brainstormen om nieuwe slogans te bedenken. Dus wie weet worden we volgend jaar weer genomineerd."

De slogans: 'Haring is caring' van visboer Vis en meer uit Castricum eindigde op een vierde plaats. 'Wees geen domme gans, steun de dierenambulance', van de Amsterdamse dierenambulance eindigde op de laatste plaats.