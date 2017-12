Deel dit artikel:











Vuurpijl veroorzaakt brand in garagebox Amsterdam Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - (AT5) In een garagebox aan de Tjalkstraat in Amsterdam is vanavond rond 19:15 uur brand ontstaan. Getuigen zagen hoe een vuurpijl tussen de garagedeur werd afgestoken.

De spullen in de garage zijn grotendeels verloren gegaan. De brandweer kon op tijd twee gasflessen uit de garage halen. De politie doet onderzoek naar de toedracht.