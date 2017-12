Vuurwerkverkoop blijft gelijk: 68 miljoen

NOORD-HOLLAND - Nederlanders hebben dit jaar ongeveer evenveel geld uitgegeven aan vuurwerk als vorig jaar. Naar verwachting gaat het opnieuw om een bedrag van 68 miljoen euro, meldt Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland vandaag, op de laatste dag van de vuurwerkverkoop.

De handel had er dit jaar wat meer van verwacht vanwege de economisch gunstige omstandigheden en de goede cijfers van de online-voorverkoop. Volgens Groeneveld speelt een rol dat dit keer op oudjaarsdag de vuurwerkwinkels dicht zijn omdat het een zondag is. "Daardoor mis je de mensen die in een impuls op oudjaarsdag nog snel wat aanschaffen. De vuurwerkverkoop begon wel een dag eerder, maar toen was het miezerig en koud.''

De online-verkoop van vuurwerk steeg dit jaar, zag de vereniging. Maar dat werd tenietgedaan door mindere verkoop in de winkels. Populair was zogeheten compoundvuurwerk. Dat is samengesteld vuurwerk met één aansteeklont.



Drie jaar terug werd 63 miljoen euro uitgegeven aan vuurwerk, twee jaar geleden was het 65 miljoen. Het topjaar was 2008 met een omzet van 74 miljoen.