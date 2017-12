Drukte voor verkoop staatsloten: "Ik ga eerst een nieuwe auto kopen"

HILVERSUM - Verkopers van oudejaarsloten hadden het vandaag erg druk. Zo vlak voor het einde van het jaar proberen veel Noord-Hollanders hun geluk nog uit en dromen ze van de jackpot. "Je moet een beetje geluk hebben. Ik wacht het af", laat een gelukzoeker weten.

Bij Toko Roko in Hilversum is het een komen en gaan van mensen die een lot willen kopen. "Ik denk dat we vandaag aan ongeveer 500 klanten staatsloten gaan verkopen", vertelt eigenaresse Monique Ignacius. "Vooral het geluksnummer zeven is populair als eindcijfer", laat ze weten.

Onder de kopers wordt al gefantaseerd over de jackpot van dertig miljoen euro. "Ik ga eerst een nieuwe auto kopen en ik geef wat aan mijn kleinkinderen", vertelt een mevrouw.