Brand in basisschool in Hoofddorp Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

HOOFDDORP - In een basisschool aan het Liesbos in Hoofddorp heeft een brand gewoed. De brand in basisschool de Klimboom brak kort voor 18.00 uur uit.

Volgens een woordvoerder van de brandweer stond binnen bij de ingang van de school een bankje in brand. Hoe het vuur kon ontstaan, is niet duidelijk. De brand was vrij snel geblust. De oorzaak van de brand is onbekend. Daar wordt door de politie onderzoek naar gedaan.