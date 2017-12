Koen Verweij opnieuw tweede, nu op de 1500m

HEERENVEEN - Koen Verweij moest op de 1500 meter bij het olympisch kwalificatietoernooi opnieuw genoegen nemen met een tweede plek. In een rechtstreeks duel met winnaar Kjeld Nuis kwam Verweij tot 1.43,54. De winnende tijd van Nuis was 1.43,48. Dat waren de tweede en derde tijd ooit gereden in Thialf.

Verweij is sinds een paar weken de houder van het Nederlandse record op de schaatsmijl (1.41,63) en Nuis is de regerend wereldkampioen. Alleen de Rus Denis Joeskov was in de Friese schaatstempel in februari 2015 sneller dan Nuis: 1.43,36.

Lees ook: Koen Verweij heeft olympisch ticket op zak

Er werd ontzettend hard geschaatst in Heerenveen, want de tijd van Jan Blokhuijsen, die zevende werd in 1.45,81, was vier jaar geleden goed genoeg geweest voor plaatsing voor de Olympische Spelen.

Patrick Roest die als derde eindigde in 1.44,87 moet afwachten of hij naar de Olympische Spelen mag. Mogelijk krijgt Jan Blokhuijsen de voorkeur, die vooraf aangewezen was om met Koen Verweij en Sven Kramer de ploegachtervolging te schaatsen. Dat drietal pakte bij de vorige Olympische Spelen goud op die afstand. De schaatsbond moet gaan beslissen of Blokhuijsen de voorkeur krijgt of niet.

Vier startbewijzen

"Ik heb vier olympische startbewijzen en volgens mij is dat meer dan iemand anders", lachte Verweij, die in de afgelopen drie jaar zijn leven als schaatser niet zo serieus nam. In het olympische seizoen staat hij er weer, recht overeind, als kopman nog wel van de Nederlandse mannenploeg.

Eerste grote meetmoment

"Ik ben erg tevreden", zei Verweij over het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen. "Dit was voor mij het eerste grote meetmoment. Ik heb al mijn doelen gehaald op dit eerste piekmoment. Het is een mooi begin, maar honderd procent content ben ik nog niet. Dat kan ook niet, want ik ben nog niet honderd procent in vorm. Ik schaats nog rommelachtig, mijn timing is nog niet optimaal. Het is nog niet goed genoeg, maar ik heb richting de Winterspelen nog veertig dagen om nóg scherper en beter aan de start te verschijnen."

Verweij komt bij Pyeongchang 2018 in actie op de 1000 en 1500 meter, de ploegachtervolging en de massastart.