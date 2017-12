Eigenaren woningen Hoofddorp riskeren dwangsom: "Dit had bij de bouw opgelost moeten zijn"

HOOFDDORP - Eigenaren van woningen aan de Van den Berghlaan in Hoofddorp die volgens de gemeente niet brandveilig zijn, riskeren een dwangsom van 2500 euro. De woningen zouden niet brandveilig zijn door een constructiefout die tijdens de bouw is gemaakt.

Eind november kregen de bewoners een brief waarin staat dat zij binnen zes weken aanpassingen aan de huizen moeten doen. Carel van Dijk maakte bezwaar tegen de brief. "Die vergunning is destijds goedgekeurd door de gemeente, terwijl hij niet voldeed aan de brandveiligheidsvoorschriften." De tussenmuren van zijn woning zijn niet volledig omhoog gemetseld waardoor brand eenvoudig zou kunnen doorslaan naar naastgelegen woningen.

In de buurt van de Van den Berghlaan, is in de Koning Willem I Laan dezelfde bouwmethode toegepast. In 2008 werden daar elf woningen verwoest door brand. Sindsdien wordt volgens buurtbewoners veel gediscussieerd over de brandveiligheid.

De gemeente Haarlemmermeer is van mening dat zij niet tekort is geschoten in het toezicht tijdens de bouw van de woningen. Er zijn in totaal zeventien brieven verstuurd naar eigenaren van woningen tot het opleggen van een last onder dwangsom. Daarvan zijn inmiddels vier lasten onder dwangsom opgelegd. "Als de bewoners menen dat zij op een andere manier aan de wettelijke eis kunnen voldoen, dan zijn wij uiteraard bereid om dat alternatief te beoordelen", aldus woordvoerder Petra Faber van de gemeente.