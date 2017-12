Esmee Visser kwalificeert zich voor olympische vijf kilometer

BEINSDORP - HEERENVEEN De verrassing op de laatste dag van het olympisch kwalificatietoernooi kwam op naam van Esmee Visser. De 21-jarige schaatsster uit Beinsdorp verraste vriend en vijand op de vijf kilometer met een eindtijd van 6.65,60. Alleen Anouk van der Weijden was iets sneller, zij opende het bal op de langste vrouwenafstand in een tijd van 6.65,41.

Irene Schouten was één van de slachtoffers van de snelle tijden van Visser en Van der Weijden. De schaatsster uit Wervershoof werd zesde in 7.00,33. Schouten komt op de Olympische Spelen wel in actie op de mass start.

"Ik had dit niet verwacht. Ik zag mijzelf pas over vier jaar op de Olympische Spelen uitkomen", sprak een overdonderde Visser. "Na mijn overwinning in de B-groep in Stavanger (Noorwegen, red.) werd ik wel door anderen erop gewezen dat ik zomaar een kanshebber zou kunnen zijn." Verbaasd was de Noord-Hollandse dat ze als tweede over de streep kan. "Ongelooflijk. Ik heb er verder geen woorden voor."