Ten Hag debuteert in oefenduel met Lyngby Foto: Pro Shots / Erwin Spek

ALBUFEIRA - AMSTERDAM De eerste wedstrijd van Ajax waarbij Erik ten Hag op de bank zit wordt op 13 januari gespeeld. Hij is dan coach als zijn nieuwe club het tijdens een trainingskamp in Portugal opneemt tegen het Deense Lyngby BK en het Duitse MSV Duisburg. Ajax speelt, zoals meestal tijdens trainingskampen, beide oefenduels op één dag met twee verschillende ploegen. Dat gebeurt in het Estadio Municipal van Albufeira.

Ajax gaat op 8 januari op trainingskamp naar de Algarve. Een dag eerder wordt Ten Hag in Amsterdam gepresenteerd als opvolger van de ontslagen Marcel Keizer. Ajax nam ook afscheid van assistent-trainer Hennie Spijkerman en clubicoon Dennis Bergkamp. Aron Winter maakt nog wel deel uit van de technische staf van het eerste elftal. Ajax hoopt Alfred Schreuder nog als assistent-trainer te strikken. De club heeft echter nog geen overeenstemming bereikt met TSG 1899 Hoffenheim, waar Schreuder nu assistent-trainer is. Lees ook: Ajax bevestigt: Ten Hag opvolger van Keizer