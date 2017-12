Turks international Oğhuzan Özyakup opent eigen voetbalveldje in Zaanse wijk Poelenburg

ZAANDAM - De Turkse voetballer Oğhuzan Özyakup heeft vandaag een veldje met zijn naam onthuld. Dat deed hij in de Zaanse wijk Poelenburg. De speler van de Turkse voetbalclub Beşiktaş groeide daar op en dat legde de basis voor de zijn huidige carrière.

De wijk liep massaal uit voor één van hun grote helden. Özyakup was zelf heel blij even terug te zijn. "Je hebt hier heel veel goede mensen en ik wil een goed voorbeeld voor iedereen zijn", vertelt hij aan NH Nieuws. "Dit was een jongensdroom voor mij."

Scoren tegen Oranje

Met de jongensdroom die uitkomt inspireert de voetballer de lokale jeugd. Hij begon bij de plaatselijke voetbalvereniging van Zaanstad, vertrok later naar AZ en Arsenal en speelt nu bij het Turkse Beşiktaş. Als Turks international scoorde hij in 2015 tijdens het EK-kwalificatieduel Turkije-Nederland zijn eerste doelpunt voor het nationale team.

Zijn fans kwamen met groot ontzag en bewondering kijken naar hoe de middenvelder vandaag het veldje opende. "Ik hou van hem", roept een Duitse fan die van ver kwam. "Ik heb een fanpagina op Instagram en ik heb 200 kilometer gereisd voor hem!" Ook plaatselijke jeugd was er en had mooie woorden voor Özyakup over. "Ik ben heel trots op hem", vertelt een voetballertje. "Ik vind het ook heel leuk dat hij hier nog komt kijken."

Het veldje is er gekomen na een overleg tussen oud-burgemeester Ruud Vreeman en de voetballer. "Ik heb het hem gevraagd of hij het leuk zou vinden als we het zouden doen", legt Vreeman uit. "Toen heb ik gezegd: dan moet je er ook zijn en het openen!"

Trots

De trotse Özyakup glundert de hele middag en moet continue op de foto. Daar op het pleintje, waar hij zelf gevormd is als mens en als voetballer. "Het was een van de leukste periodes", blikt hij terug.

"Oudere jongens zeiden toen ook tegen mij dat ik ervan moest genieten. Op dat moment besef je het niet echt, maar dit wil ik ook meegeven aan de jongeren nu: voetbal nog meer op straat en ga nog meer naar buiten. Niet alleen om profvoetballer te worden, maar ook voor de rest van je leven. Je leert er daar alles over." Hij sluit dankbaar af. "Ik wil iedereen bedanken die hier is gekomen."