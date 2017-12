Deel dit artikel:











Oudere man komt met scootmobiel in Heemsteedse sloot terecht

HEEMSTEDE - Een oudere man is vanmiddag met zijn scootmobiel een sloot in gereden in Heemstede. Volgens omstanders was de man gewond. Hij moest naar het ziekenhuis.

De man reed over de Kadijk toen het rond 14.00 uur misging. Door nog onbekende oorzaak raakte hij met zijn scootmobiel van de weg en kwam hij in een sloot terecht. Hoe lang de man in het water heeft gelegen, is niet duidelijk. De brandweer heeft de scootmobiel uit het water gehaald. Over de precieze leeftijd van het slachtoffer is niets bekend.