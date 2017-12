Deel dit artikel:











Zo blijft je hond rustig tijdens het vuurwerk op oudjaarsnacht Foto: NH Nieuws

MONNICKENDAM - Het is bijna oud en nieuw en dat is voor veel hondeneigenaren een spannende avond. Speciaal voor de dieren en hun baasjes was er een training in Monnickendam om ervoor te zorgen dat honden niet bang worden van het vuurwerk en het spetterende geknal.

De training werd onlangs gegeven. Er was een geluidsinstallatie waar harde vuurwerkgeluiden uitkomen, er waren felle gekleurde flitslichten en er werd kindervuurwerk afgestoken om het allemaal zo echt mogelijk te maken. De honden moesten met hun baasjes daar doorheen lopen. "De ene hond kan daar gemakkelijker mee omgaan dan de ander", vertelt hondentrainer Willem Netel aan NH Nieuws. "Sommigen gaan kwispelen en anderen raken juist in paniek." Met de training hoopt Willem hondeneigenaren handvatten te geven voor oudejaarsavond. "Want als de hond een rustige avond heeft, heeft de baas dat ook." Niet angstig

De baasjes merkten meteen al verbetering. "Hij ziet er niet angstig uit, dus dat gaat helemaal goed", zegt een vrouw. "Ik heb er vertrouwen in dat het dit jaar goedkomt met mijn hond", zegt een ander. Tot slot heeft Willem nog een paar tips voor mensen met angstige honden: Laat je hond om 23.30 uur uit. Dan zijn de jongeren hun vuurwerk binnen aan het halen en kan jij rustig nog de straat op

Geef je hond een groot bot om op te kluiven ter ontspanning

Blijf zelf rustig en doe normaal, dat is voor een hond het belangrijkste