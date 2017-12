IJsklimster Van der Steen: "Ik klom ineens beter dan mijn idool"

MUIDEN - UTRECHT IJsklimmen. Misschien wel de gevaarlijkste klimsport die er is. Marianne van der Steen is deze maand voor de derde keer op rij Nederlands Kampioen geworden op het NK in Utrecht.

Voor de Muidense ijsklimster draait haar hele leven om de sport. Van haar talent, dat ze in IJsland ontdekte, maakte de 33-jarige topsporter haar werk en ze steeg uiteindelijk boven haar eigen verwachtingen uit: "Ik klom ineens beter dan mijn idool."

Liefde

Samen met haar vriend Dennis van Hoek, die ze via het ijsklimmen heeft leren kennen, reizen ze de hele wereld over om op WK's en EK's te klimmen. Om te kunnen leven van én voor hun sport, moet er zoveel mogelijk geld gespaard worden. Zo hebben ze een busje waarin ze reizen en, als ze toevallig in Nederland zijn, een huisje dat ingericht is op het besparen van geld. "We proberen zo min mogelijk rekeningen te betalen", vertelt Van Hoek. "Dat scheelt heel veel, want van die centjes kunnen we weer ijsklimmen."

Demonstratiesport

Tijdens de Olympische Spelen in 2018 zou ijsklimmen een demonstratiesport worden, maar door geldtekort is dat nog geen zekere zaak. Van der Steen en Van Hoek zullen, als het doorgaat, ongetwijfeld aanwezig zijn.