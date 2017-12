Opnieuw tegenslag voor oliebollenkraam Beverwijk: nachtelijke vernielingen

BEVERWIJK - BEVERWIJK Het zit Willem en Bianca van oliebollenkraam La Pasticceria in Beverwijk ook eind dit jaar niet mee. Nadat hun kraam begin dit jaar volledig afbrandde, werden vannacht op De Brink vernielingen aangericht bij de oliebollenkraam. Volgens een getuige zouden er meerdere kogels zijn afgevuurd op de kraam, maar dat kan de politie vooralsnog niet bevestigen.

Omdat ze erg zijn geschrokken en vooral heel erg druk zijn met de oliebollenverkoop, wil het duo niet reageren op de vernielingen. Van de vernielingen is bij daglicht alleen nog een enkel gat in de kraam op te merken. De politie heeft vanochtend onderzoek naar meerdere gaten gedaan, maar of het daadwerkelijk kogelgaten zijn is nog niet duidelijk.

Een getuige weet aan NH Nieuws te melden dat er acht kogels door de rolluiken zouden zijn gegaan. De schade zou vanochtend in allerijl zijn hersteld zodat de oliebollenverkoop vandaag gewoon door kan gaan.

Afgelopen jaar nog ging de kraam van Bianca en Willem in vlammen op. Die brand leek toen te zijn aangestoken. Of de vernielingen van vannacht verband houden met die brand, is niet duidelijk.