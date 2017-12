Deel dit artikel:











Man schiet van de weg en eindigt met auto in de sloot Foto: HFV Foto: HFV Foto: HFV

HOORN - Een automobilist is vanmiddag met zijn voertuig in een sloot langs de Westerdijk in Hoorn beland. Bij het ongeval raakte niemand gewond.

Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder met zijn auto van de weg. Daarbij schoot hij van de dijk en kwam het voertuig in het water tot stilstand. De bestuurder hield er slechts een nat pak aan over. Zijn auto is total loss verklaard en zal worden afgevoerd door een berger.