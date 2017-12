Arend (72) zoekt getuigen van fietsongeluk Haarlem: "Voet moest geamputeerd worden"

HAARLEM - Het leek een 'redelijk onschuldig' ongeluk, de botsing tussen Arend (72) en een buitenlandse vrouw in Haarlem op 4 augustus. Maar bijna vijf maanden later heeft de Haarlemmer als gevolg van het ongeluk zijn been moeten laten amputeren en kan hij zijn huis daarom niet meer in. Om de kosten te drukken, zijn hij en zijn dochter nu op zoek naar getuigen van het ongeluk.

"Mijn vader kwam vanuit de Tuinpassage bij winkelcentrum Schalkwijk het Madeirapad op fietsen, maar zo'n tien meter voor het zebrapad stak er een vrouw met kind opeens over", vertelt dochter Vanja aan NH Nieuws. Arend en de vrouw kwamen allebei ten val en al snel bleek dat hij zijn rechterenkel op drie plekken had gebroken.

Onderbeen geamputeerd

In het ziekenhuis is de Haarlemmer geopereerd, maar de wond bleek te gaan ontsteken. "Twee maanden na het ongeluk was de wond dusdanig geïnfecteerd dat zijn onderbeen helaas geamputeerd moest worden. Daarvoor is hij nu nog steeds in revalidatie. Bijkomend probleem is dat hij zijn huidige portiekflat niet meer in kan. Hij zal nu op zoek moeten naar een rolstoelvriendelijk huis", legt Vanja uit.

De medische kosten zijn na het ongeluk hoog opgelopen en per toeval hoorde een letselschadejurist het verhaal. Zij vertelde de familie dat de kosten via de aansprakelijkheidsverzekering van de overstekende vrouw gedekt kunnen worden. Er is echter één probleem: de politie heeft in haar rapport geen getuigen opgenomen, waardoor Arends kant van het verhaal nu niet onderstreept wordt.

"Die getuigen waren er, mijn vader heeft iemand horen roepen: 'Ik heb alles gezien!'. Er waren ook zoveel mensen die direct om hem heen stonden. Als die mensen zich zouden kunnen melden, scheelt dat enorm. Mijn vader heeft het absoluut niet breed en heeft dit jaar zijn been, huis en zijn grootste passie - door de stad fietsen - verloren. Een getuige zou meer dan welkom zijn."

Zware tijd

Vanja hoopt dat haar vader ooit weer kan lopen, maar weet dat er nog een heel zware tijd aankomt. "Inmiddels zijn van zijn linkervoet ook al drie tenen geamputeerd, dus het herstel gaat nog lang duren. We hopen dat lopen ooit nog lukt, maar we gaan nu echt een zware periode tegemoet."

Was jij getuige van dit ongeluk op 4 augustus 2017? Mail dan naar internet@nhmedia.nl en wij brengen je met Vanja en Arend in contact.