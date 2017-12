Moeder hekelt begeleiding zorginstelling: "Tweede keer dat ze is verdwenen"

HEERHUGOWAARD - Ze zat dagenlang in onzekerheid over het lot van haar 13-jarige dochter, maar gelukkig werd het meisje vanochtend in goede gezondheid door de politie op straat aangetroffen. Jacqueline van Nieuwenhuijzen uit Tuitjenhorn is heel blij dat haar dochter, die in een speciale instelling verblijft, weer terug is, maar heeft geen goed woord over voor de begeleiding van haar kind.

Het meisje was sinds donderdag vermist. Ze was toen op begeleid verlof en zou het laatste deel van de dag zelfstandig buiten de instelling doorbrengen. De bedoeling was dat ze 's avonds terug zou keren naar de zorginstelling (Transferium Jeugdzorg, in Heerhugowaard), maar daar kwam niet ze niet aan.

Onbegrijpelijk

"Er zitten daar allemaal kwetsbare meiden. Ik vind het onbegrijpelijk dat ze haar zo alleen laten", vertelt moeder Jacqueline aan NH Nieuws. "Mijn dochter was daar echt nog niet klaar voor." Dat haar dochter alleen werd gelaten is voor Jacqueline onverteerbaar. Zeker gezien het feit dat een verzoek van Jacqueline om met haar dochter te gaan eten op Tweede Kerstdag door de zorginstelling werd afgewezen. "En dan laten ze haar twee dagen later zo aan haar lot over", zegt ze met ingehouden woede.

Tweede keer

"Die meiden zitten daar natuurlijk niet voor niets en ze moeten ook leren om weer zelfstandig in de maatschappij te kunnen leven, maar dit is al de tweede keer dat ze is verdwenen", gaat Jacqueline verder. "Ik kan niet geloven dat dit toevallig twee keer bij ons gebeurt, het kan niet anders dan dat dit vaker voorkomt bij deze instelling", zegt ze zonder twijfel. "Juist omdat we zelf niet 24 uur per dag bij haar kunnen zijn, ben je in de veronderstelling dat ze in een instelling veilig is."

Volgens Jacqueline ontkent de directeur van Transferium Jeugdzorg, Vrank Post, dat er structureel iets mis is met de begeleiding. Toch wil ze in ieder geval een gesprek met de directie. "Hier moet gewoon over gesproken worden, want er moet iets veranderen", besluit ze.