Door vuurwerk is Ayman (14) blind aan een oog: "Ik wilde piloot worden"

AMSTERDAM - (AT5) Twee jaar geleden was er nog niks aan de hand. Maar door een klap stond het leven van Ayman (14) en zijn familie compleet op z’n kop. Vuurwerk verwoestte zijn rechteroog. Voorgoed blind, nadat er knalvuurwerk naar zijn gezicht werd gegooid.

Ayman is één van de honderden gewonden per jaar door vuurwerk. Verhalen zoals deze zorgen voor een steeds feller wordende discussie. Is er nog wel toekomst voor vrij consumentenvuurwerk? Ook in Amsterdam lijkt er steeds meer draagvlak voor het inperken van de vrije verkoop. Waarnemend burgemeester Van Aartsen pleitte deze week nog voor meer vuurwerkvrije zones in de stad.

31 december 2015: het verhaal van Ayman en Saliha Mokaddem

Twaalf jaar was Ayman nog maar. Zoals elk jaar werd er tijdens de jaarwisseling vuurwerk afgestoken. Met een veiligheidsbril op, zoals moest van zijn moeder Saliha. Het vuurwerk dat niet was afgestoken, werd weggegooid. Alles verliep goed. "Het was heel gezellig. Nadat al het vuurwerk was afgestoken, ging de familie weer naar boven", vertelt Saliha.

Een dag later sliep de familie uit. Na het ontbijt stuurde Saliha haar zoon Ayman naar de Al Ummah-moskee voor het vrijdaggebed. Na het gebed kwam Ayman weer naar huis. Voor zijn woning trof hij vrienden uit de buurt. Saliha hoorde Ayman en vroeg of hij naar binnenkwam. "Ja, ik kom er zo aan", antwoordde hij. Een moment later was er paniek op het pleintje voor de woning.



Tekst gaat verder onder de video

Ayman en Saliha wilden hun verhaal aan AT5 vertellen om te waarschuwen voor de gevaren van vuurwerk. Door het ongeluk hebben zij van dichtbij meegemaakt hoe gevaarlijk vuurwerk kan zijn. Vanwege het ongeluk met Ayman hoopt de familie dat consumentenvuurwerk ingeperkt wordt. Ook de medische sector pleit al lange tijd voor een verbod op consumentenvuurwerk.