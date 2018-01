Van Ernst naar Ernesta: "Jongens die het weten, hebben meer afkeur"

AMSTERDAM - Ze voelt zich een meisje, maar 15 jaar geleden werd Ernesta uit Amsterdam geboren als Ernst. Van jongs af aan voelde Ernesta zich al meer een meisje dan een jongetje. In 2011 verscheen er een documentaire 'Ernst of niet', waar de toen 8-jarige Ernst werd gevolgd. Inmiddels is Ernst 15 en gaat ze door het leven als Ernesta.

Ze zit op het VMBO in Amsterdam, heeft veel vriendinnen en zit al volop in een 'transgendertraject'. Vanaf haar twaalfde krijgt ze hormoonremmers, zodat ze zich niet meer als jongen ontwikkeld. Sinds kort slikt ze ook vrouwelijke hormoonpillen en is ze echt op weg om vrouw te worden.

Zeven jaar geleden was bij NH al de documentaire 'Ernst of Niet' te zien en vanaf nu is ook het vervolg op die documentaire te bekijken. In 'Ernesta' volgen we het meisje in haar dagelijks leven. Zo loopt het met de liefde nog niet heel lekker. Jongens zien haar wel als meisje, totdat ze te horen krijgen dat Ernesta vroeger een jongetje was. "Jongens die het wel weten, hebben meer afkeur."

Zowel de eerste documentaire, uit 2011, als de nieuwe documentaire 'Ernesta' zijn nu online te bekijken.