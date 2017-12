Amsterdamse politie waarschuwt voor nep-loodgieter

AMSTERDAM - Meerdere ouderen in de Amsterdamse wijk Buitenveldert zijn de afgelopen maand slachtoffer geworden van een slinkse babbeltruc. Daarbij lijkt het telkens om dezelfde dader te gaan, die zich voordoet als loodgieter.

De dader zegt tegen zijn slachtoffers dat hij voor een loodgietersbedrijf werkt, maar hij draagt daarbij geen bedrijfskleding. In veel gevallen belde de nep-loodgieter aan om te vertellen dat er een waterlekkage zou zijn. Uiteindelijk bleek er niets aan de hand, maar vertrok de man wel met pinpassen, geld of sieraden.

In een Facebookbericht waarschuwt de politie ouderen voor dit soort praktijken. Ze zijn bovendien op zoek naar informatie over de dader. Het gaat om een man van ongeveer 35 jaar oud. Hij is tussen de 1.80 en 1.90 meter lang en heeft kort geschoren en krullend haar. In de meeste gevallen droeg hij donkere kleding en sprak goed Nederlands.

Mensen die meer informatie hebben over de nep-loodgieter worden verzocht contact op te nemen met de politie op nummer 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.