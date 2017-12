Veel wind en kans op buien tijdens jaarwisseling: vuurwerk wel goed te zien

Deel dit artikel:











Veel wind en kans op buien tijdens jaarwisseling

NOORD-HOLLAND - Met een beetje geluk houden we het op veel plekken in de provincie morgen droog als om 0.00 uur de feestvreugde rondom de jaarwisseling tot een hoogtepunt komt. Dat voorspelt NH-weerman Jan Visser. "Er is wel een buienkans, maar de aanhoudende regen komt pas later in de nacht."

Volgens Visser gaat het wel stevig waaien. "Maar het zicht zal goed zijn, dus het vuurwerk zal goed te zien zijn. Bovendien zullen de kruitdampen door die wind ook snel gaan liggen", voegt hij toe. Lees ook: RIVM waarschuwt voor smog tijdens jaarwisseling Vanaf komende nacht gaat het wel flink regenen en ook op oudjaarsdag zal het grotendeels nat zijn. "Tegen de avond aan wordt het dan droger. Wel blijft er een buienkans", verduidelijkt de weerman. Echt koud wordt het niet. Met acht graden rond middernacht zal het een zachte jaarwisseling zijn. In de loop van de nacht en vooral de ochtend op nieuwjaarsdag zal er veel regen vallen. Hoewel er een stevige wind waait, hoeven we volgens Visser niet bang te zijn dat vuurpijlen alle kanten op vliegen. "Dan moet het echt stormen, maar dat is niet geval."