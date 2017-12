IJszwemmers duiken in de Amstel

AMSTERDAM - Je moet er waarschijnlijk niet aan denken en misschien vragen veel deelnemers zich op dit moment ook wel af waarom ze zich hebben aangemeld voor een ijszwemwedstrijd in de Amstel. De eerste ijszwemrace onder de vlag van de nieuwe sportbond IISA Nederland gaat vanmiddag plaatsvinden in Amsterdam.

Enthousiastelingen konden zich via het Facebookevenement aanmelden om het in het ijskoude water, zonder beschermende wetsuit, tegen elkaar op te nemen. Zo'n negentig zwemmers zijn vanmiddag van de partij.

Volgens de bond mag je spreken van ijszwemmen als het water kouder is dan 5 graden. Deelnemers konden zich inschrijven voor 50, 100, 200, 500 of 1000 meter.

Begin september is de Nederlandse tak van de ijszwembond opgericht. De internationale vereniging bestaat al sinds 2009. Zij introduceerde de IJs Mijl (1609,34 meter) als het hoogst haalbare persoonlijke doel. Volgens Richard Broer, bestuursvoorzitter van de Nederlandse bond, hebben in Nederland slechts een stuk of vijf mensen deze mijlpaal behaald. IISA hoopt ijszwemmen tot een Olympische wintersport te bevorderen.