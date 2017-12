Deel dit artikel:











Flinke rookontwikkeling bij brand in Amsterdam: vuurwerk vermoedelijk oorzaak Foto: Martin Damen Foto: Martin Damen Foto: Martin Damen

AMSTERDAM - (AT5) Een brand bij een flat aan het Funenpark in Amsterdam heeft vanochtend voor flink wat rookontwikkeling gezorgd. De brand was, vermoedelijk door vuurwerk, ontstaan in het fietsenhok onder de flat.

Van twee scooters en verschillende fietsen bleef niet veel meer over. Een bewoonster werd ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Zij had rook ingeademd. Op steenworp afstand van de brand waren agenten van de Mobiele Eenheid druk bezig een busje uit de modder te duwen. Het voertuig, dat ter plaatse kwam voor assistentie, had zich vastgereden in de blubber. De brandweer doet vandaag onderzoek naar het ontstaan van de brand.