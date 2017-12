Deel dit artikel:











Koen Verweij heeft olympisch ticket op zak Foto: Pro Shots/Erik Pasman

KOEDIJK - HEERENVEEN Met een naar eigen zeggen slechte rit én slechte tijd heeft Koen Verweij op het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen de tweede plek behaald op de 1000 meter. Met Kjeld Nuis en Thomas Krol is de schaatser uit Koedijk nu zeker van deelname aan de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea.

Verweij klokte een tijd van 1.08,36 en gaf daarmee ruim 0,7 seconde toe op Nuis die met zijn 1.07,64 een wereldrecord voor laaglandbanen reed. Voor de microfoon van de NOS was Verweij duidelijk over zijn race. "Ik viel bij de start al direct voorover en ik had een eerste ronde met een geweldige misser erin, ik ging bijna op mijn plaat. Laat ik dan op een ander moment maar alles goed doen." Zaterdag kan Verweij zich ook nog kwalificeren voor de 1500 meter. Hij lootte in de achtste rit Nuis als tegenstander. Na deze rit komen alleen nog Jan Blokhuijsen tegen Sven Kramer en Thomas Krol tegen Lucas van Alphen op de baan. De 23e Olympische Winterspelen worden van 9 tot 25 februari gehouden in Pyeongchang. Lees ook: Koen Verweij en Irene Schouten 'zeker' van olympische massastart