Opladend apparaat zorgt voor explosie en vlammen in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) In de Rombout Hogerbeetstraat in Amsterdam heeft vanavond korte tijd een brand gewoed. Het vuur ontstond naar alle waarschijnlijkheid door een elektrisch apparaat dat lag op te laden.

Een woordvoerder van de brandweer zegt dat het vuur inmiddels onder controle is. Of er gewonden gevallen zijn, is vooralsnog onbekend. Ook is niet duidelijk hoe het apparaat heeft kunnen ontploffen.

In dezelfde straat woedde eind vorige maand een grote brand. In een video is te zien hoe toen de vlammen uit het pand sloegen.