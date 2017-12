Vaker naar de sportschool in 2018: Jannie (101) geeft het goede voorbeeld

PURMEREND - Vaker naar de sportschool gaan in 2018: voor veel mensen staat dat hoog op het lijstje van goede voornemens. Maar voor de meesten blijkt het toch makkelijk smoesjes te verzinnen om vooral niet te hoeven gaan.

Dewi Troost uit Purmerend hoort de smoesjes regelmatig voorbijkomen in haar sportschool. "Tijd, tijd, tijd, werk. Angst voor de sportschool omdat ze zijn aangekomen." Ze hoort van alles. "Ga gewoon weer sporten, er is geen excuus!" Het mooiste voorbeeld om echt te gaan sporten is wekelijks te vinden bij Dewi in de zaal. Jannie is haar naam, en haar leeftijd is: 101 jaar!

Jannie sport al jaren met veel plezier. Ze vindt alle oefeningen leuk, maar die met de rekstok springt er bovenuit. "Die vind ik heel prettig, omdat alle spieren een beurt krijgen."

De sportieveling wil iedereen aansporen om in het nieuwe jaar te gaan sporten. Dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn, vindt ze. Jannie heeft namelijk een simpele truc. "Je moet blijven lachen, probeer het maar eens!"