Brand in flat Hilversum: meerdere woningen korte tijd ontruimd Foto: Inter Visual Studio / Lucas Mol Foto: Inter Visual Studio / Lucas Mol Foto: Inter Visual Studio / Lucas Mol Foto: Inter Visual Studio / Lucas Mol Foto: Inter Visual Studio / Lucas Mol

HILVERSUM - De brandweer is vanavond met spoed uitgerukt naar een woningbrand aan de Kerkelandenlaan in Hilversum. Het ging om een brand in een flat. Dertig woningen zijn korte tijd ontruimd geweest.

De brand woedde in een meterkast. Volgens de Veiligheidsregio kwam er veel rook uit de woning. Omdat het gaat om een flatgebouw, heeft de brandweer besloten het als een 'grote brand' te beschouwen. Hierdoor kon een gedeelte van de flat ontruimd worden. Er wonen veel ouderen in de flat aan de Kerkelandenlaan. Zij zijn tijdelijk opgevangen. De woningbouwvereniging is nu ter plaatse.