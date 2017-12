'Beruchte Luciano D. achter gruwelijke Maserati-overval'

AMSTERDAM - Luciano D., de 20-jarige man die tot twee keer toe op de vlucht sloeg uit een jeugdinstelling, zit opnieuw vast. Het Openbaar Ministerie verdenkt de pas 20-jarige Amsterdammer nu van een gewelddadige woningoverval in de hoofdstad op 14 september.

Luciano zou op de dag van woningoverval ook nog een inbraak hebben willen plegen. Naast D. zit ook een 19-jarige Amsterdammer vast. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie aan AT5.

Maserati

Verkleed als pakketbezorger zouden de mannen op 14 september van dit jaar hebben aangebeld bij een woning aan de Herman Gorterstraat in Amsterdam-Zuid. Als de bewoner de deur opendoet, wordt hij direct overmeesterd. Het slachtoffer wordt vervolgens vastgebonden en beroofd van sieraden en kleding. Hij wordt meerdere keren met de dood bedreigd, door middel van gruwelijke bedreigingen. De twee overvallers vluchtten in de Maserati Quattroporte van het slachtoffer. De Maserati werd later teruggevonden in een woonwijk in Amsterdam Nieuw-West.

Luciano werd in 2015 veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie, maar wist tot twee keer toe te ontsnappen tijdens begeleid verlof. Eind december 2015 vluchtte D. toen hij een begrafenis mocht bezoeken. Hij werd drie weken later door agenten gespot in een auto in Osdorp. De auto werd tot stoppen gedwongen, maar D. ging er met hoge snelheid vandoor.

Twee keer ontsnapt

D. werd bij het wegrijden in zijn elleboog geraakt door een politiekogel. Drie dagen later werd hij alsnog opgepakt. Na zijn aanhouding deed hij aangifte tegen de agent die de kogel afvuurde, maar deze werd uiteindelijk niet vervolgd.

Luciano kwam opnieuw terecht in een jeugdinstelling, maar nam wederom de benen tijdens een begeleid verlof. Afgelopen zomer gaven politie en justitie zijn naam en foto vrij, omdat hij mogelijk vuurwapengevaarlijk was. D. werd op 28 september opgepakt in Nieuw-West.

Chrissy Stroobach, de advocaat van Luciano D. wil nog niet inhoudelijk reageren op de nieuwe verdenkingen tegen haar cliënt.