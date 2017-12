Verslaggeefster Emmelie traint voor Nieuwjaarsduik: "Het is echt onwijs koud!"

NOORD-SCHARWOUDE - Op 1 januari rennen weer duizenden helden de zee bij Egmond aan Zee in voor de traditionele Nieuwjaarsduik. NH Nieuws zendt dit evenement live uit. Onze verslaggeefster Emmelie Valkenburgh neemt ook een plons. Om goed voorbereid te zijn, kreeg ze vandaag een speciale Icemantraining en nam ze een duik in het water van het Geestmerambacht.

De training wordt gegeven door Peter van der Heijde die in Egmond aan Zee workshops geeft volgens de Wim Hof-methode. Hof staat bekend als de Iceman en heeft maar liefst 20 wereldrecords op zijn naam staan. Zo beklom hij een berg in slechts een korte broek en nam hij het langst een ijsbad. Hof heeft een methode ontwikkeld waardoor ook andere mensen beter bestand zijn tegen kou.

Allergieën

Volgens Van der Heijde zijn de trainingen goed voor het autonome zenuwstelsel en het imuumsysteem. "Ik was sportinstructeur, maar raakte langzaam maar zeker uitgeput en ontwikkelde steeds meer allergieën. De artsen vertelden dat ik ermee moest leren leven, maar dankzij deze methode ben ik nu de baas over mijn klachten."

Voordat Emmelie het water ingaat, worden er eerst ademhalingsoefeningen gedaan. "Het gaat om focussen, zodat je meer contact maakt met jezelf. Als je dat ook in het water doet, kun je de pijn en angsten loslaten. En dan hou je het langer vol."

Van der Heijde neemt bijna elke dag een duik in het water van het Geestmerambacht, maar dat ging wel gepaard met jarenlange training. Hij wil dan ook waarschuwen voor mensen die denken dat ze dat ook wel even kunnen. "Door de kou komt je lichaam in een extreme stresssituatie terecht, waardoor je adrenaline en hartslag omhoog schieten. Bij een nieuwjaarsduik ga je er maar even in en uit, maar als je langer in het water blijft, moet je weten wat je doet."

Heel koud

Na de ademhalingsoefeningen is het tijd om het water in te gaan. "Vooral blijven focussen", krijgt Emmelie mee als tip. Als ze eenmaal het water ingaat, neemt ze die tip ter harte. "Het is echt heel erg koud", vertelt ze nadat ze het water uit is. "Maar ik ben trots dat ik het gedaan heb. Ik voelde dat mijn lichaam protesteerde, maar de focus hielp me er wel doorheen."

De Nieuwjaarsduik Egmond aan Zee is vanaf 13.30 uur live te zien op NH Nieuws.