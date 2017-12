Tuinders Beverwijk diep teleurgesteld: volkstuinen moeten worden ontruimd

BEVERWIJK - Ze hebben een rotkerst achter de rug, de tuinders van de Baljuwslaan uit Beverwijk. Een paar dagen voor kerstavond werd een aangetekende brief bezorgd met de mededeling dat de volkstuinen moeten worden ontruimd. "Zo vlak voor Kerst, dat doe je niet, zo ga je niet met mensen om", aldus hobbyist George Honig.

Honig is met een pauze van een aantal jaar nu al zo'n vijfentwintig jaar actief als tuinder. "In de ochtend zorg ik voor mijn vrouw en 's middags ga ik naar de tuin, dat geeft rust", beschrijft hij hoe de volkstuin onderdeel is van zijn dagelijks leven.

Veel van de tuinders hebben hun kaveltje net klaargemaakt voor de winter. In de koude maanden wordt er doorgaans niet gewerkt aan de tuintjes in verband met het weer. Nu moeten de tuinders toch hard aan de bak om alles weg te halen.

Honig benadrukt dat het voor de actieve ouderen erg fijn zou zijn wanneer de gemeente met een alternatief komt. Dat de huidige locatie vroeg of laat voor bebouwing in aanmerking zou komen was immers al jaren bekend. "Dan hebben we een vooruitzicht, je leeft altijd het mooist met een vooruitzicht."