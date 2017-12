NVWA waarschuwt mensen verpakkingen voedselwaren goed te lezen

NOORD-HOLLAND - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) benadrukt dat mensen de etiketten van producten goed moeten lezen. Deze waarschuwing komt na het nieuws dat een man bijna stierf door het eten van abrikozenpitten.

Gisteren bracht RTL Nieuws het nieuws dat de 74-jarige Gert Arts bijna stierf na het eten van te veel abrikozenpitten. Op het zakje van de pitten stond een waarschuwing dat je 'niet meer dan vijf pitten per dag' mag eten, maar Arts had deze zin niet gelezen.

De man had het zakje gekocht op station Eindhoven bij Erica Kruiderijen. In de trein werd hij onwel en belandde uiteindelijk in het ziekenhuis met zuurstoftekort en een te lage zuurgraad.

Levensgevaarlijk

Tien jaar terug waarschuwde de NVWA al voor de gevaren van abrikozenpitten en ook voor bittere amandelen. Deze producten kunnen veel cyanide afgeven, waardoor een teveel van de nootjes of pitten levensgevaarlijk is. De NVWA heeft daarom liever niet dat winkeliers de producten tussen de gewone snacks leggen. In de verkeerde handen kunnen abrikozenpitten levensgevaarlijk zijn, volgens het NVWA.

Erica Kruiderijen heeft vandaag alle abrikozenpitten uit de schappen gehaald. De winkelketen heeft elf vestigingen in Nederland, ook in Amsterdam en Haarlem.