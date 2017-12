Het regent klachten over postbedrijf Sandd na valse beloftes over kerstbezorging

NOORD-HOLLAND - Het regent klachten over postbedrijf Sandd. Veel van de via het postbedrijf verzonden kerstkaarten zijn nog steeds niet bezorgd. Dit blijkt uit een inventarisatie van NH Nieuws. En dat terwijl het bedrijf juist adverteerde met een speciale bezorggarantie.

Het postbedrijf had op haar website staan dat kaarten ingeleverd vóór dinsdag 19 december 12.00 uur, voor Kerst zouden worden bezorgd. De speciale postzegels die hiervoor, van 0,50 euro per stuk, verkrijgbaar waren, steunden ook het goede doel Pink Ribbon.

Klachtenregen

Uit veel gevallen en klachten blijkt alleen dat veel kaarten, tien dagen later, nog steeds niet bezorgd zijn. In één van de gevallen die NH Nieuws binnenkreeg deed een klant op 17 december zeventig kerstkaarten in de brievenbus. Ruim voor de deadline die Sandd aangaf. Tot nu toe is geen van de kaarten aangekomen op de plaats van bestemming.

Op Twitter zijn de klachten ook makkelijk te vinden. Er wordt geklaagd dat de helft van de kerstkaarten nog niet binnen zijn. Bij sommige mensen komen de kaarten nu pas binnen, drie dagen na Kerst.

Reactie postbedrijf Sandd

Een woordvoerder van Sandd laat aan NH Nieuws weten niet inhoudelijk in te willen gaan op de kwestie. In januari zullen ze onderzoeken of er iets fout is gegaan.