'Vliegende pater' neemt afscheid van Beverwijk: "Dankbaar voor alles"

BEVERWIJK - Pastoor Roland Putman neemt dit weekend afscheid van Beverwijk en de Sint Agathakerk. Putman, beter bekend als de 'vliegende pater', begint per 1 januari aan een nieuw avontuur in Den Bosch. "Ik ben zo dankbaar voor de mooie dingen die hier zijn ontstaan."

Veel Beverwijkers, gelovigen en niet-gelovigen, hebben hem wel eens zien fietsen. Niet stapvoets, maar met stevige omwentelingen in zijn herkenbare kostuum door de straten. Of hij Beverwijk gaat missen? "Nou, dat zeker", spreekt hij met ferme taal. De passie en directheid van de mensen hebben een speciaal plekje in zijn hart. "Want het is een prachtige plek om te wonen. Het is alleen de kunst om het te zien, elkaar daar op aan te spreken, en ervan te genieten."

In Den Bosch gaat hij in het nieuwe jaar een stadsklooster in. "Daar heb ik ontzettend veel zin in. Maar ook spannend; leuk spannend", aldus de pastoor.

Markant

De pater wordt door locatiehoofd Co Wittebrood een markant persoon genoemd. "Triest, triest, triest. Jammer dat hij weggaat, voor iedereen die hem heeft leren kennen. Een man met humor, die ik inmiddels zelfs wel mijn vriend mag noemen", aldus Wittebrood.

Op 31 december spreekt pastoor Putman voor het laatst in de kerk.