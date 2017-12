Noodkreet artsen Spoedeisende Hulp: 'Bezorg ons een rustige jaarwisseling'

HOORN - Artsen van de Spoedeisende Hulp in Noord-Holland doen een dringende oproep: "Bezorg ons een rustige jaarwisseling." Met die oproep willen de artsen opnieuw waarschuwen voor de gevaren van vuurwerk. "Wees voorzichtig. Vuurwerk is absoluut geen speelgoed."

In het Westfries Gasthuis in Hoorn controleert arts David Baden van de Spoedeisende Hulp de voorraadkasten op verbanden, pijnstillers en hechtmateriaal. Zelfs een knijptang komt tevoorschijn. "Als een vinger onherstelbaar is beschadigd door vuurwerk, moeten we soms stukjes bot wegknippen."

Verwondingen

De jaarwisseling is altijd een spannende tijd voor de artsen van de Spoedeisende Hulp. "We hopen natuurlijk dat er niets gebeurt, maar zijn altijd voorbereid op het ergste. Toch hebben we liever een rustige jaarwisseling, in plaats van mensen op te moeten vangen met de vreselijkste verwondingen." Samen met veiligheid.nl hopen de artsen het aantal slachtoffers terug te kunnen dringen.

Afgelopen jaar belandden 97 kinderen onder de 15 jaar in het ziekenhuis met ernstig letsel veroorzaakt door vuurwerk. Dat is een kwart van het aantal vuurwerkslachtoffers. "In de meeste gevallen gevallen is er sprake van verwondingen door gewoon vuurwerk. Dat moeten we kunnen vermijden en wees daarom voorzichtig. Voor jezelf, maar ook voor omstanders."