Nog weinig duidelijkheid rond proef met legale wietteelt

NOORD-HOLLAND - Zeker zeven Noord-Hollandse gemeenten willen dat wietteelt legaal wordt. Naast Zaanstad, Amsterdam, Hilversum, Haarlem en Haarlemmermeer willen ook Schagen en Purmerend meedoen met het experiment. Daarnaast denken nog meerdere gemeenten in Noord-Holland na over de proef. Komend jaar moet duidelijk worden welke gemeenten precies mee mogen doen.

Wilco Sijm van coffeeshop Birdy in Haarlem kan niet wachten tot hij eindelijk legaal wiet kan kopen. “Het zou een stuk makkelijker worden voor ons als je naar een teler toe kunt stappen en een factuur kunt krijgen”

Veel overleg tussen de coffeeshops en de gemeentes over het experiment is er nog niet. “De kennis zit toch bij de kwekers." Volgens Sijm zou het goed zijn als die kennis gebruikt wordt bij het experiment. Daar zitten de gemeentes alleen nog niet op te wachten. Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad stelt dat het kabinet nog met het plan voor de proef over de brug moet komen en dat dat nog wel een half jaar kan duren. Pas als dat plan duidelijk is gaan de gemeentes beslissen of ze dat willen uitvoeren.

Het ziet er dus naar uit dat de coffeeshopeigenaren voorlopig nog aan gewezen zijn op een toevoer via de achterdeur.