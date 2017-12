Gebroken heup voor fietser na ontwijken bejaarde op scootmobiel

AMSTERDAM - (AT5) Een 39-jarige fietser heeft op 9 december zijn heup gebroken na het uitwijken voor een bejaarde vrouw op een scooter. De vrouw reed na het incident op de kruising Baden Powellweg en Tussen Meer in Amsterdam door.

De fietser sloeg rond 11.45 uur rechtsaf de Tussen Meer op. Hij kwam vervolgens ten val nadat hij een bejaarde bestuurder in een scootmobiel probeerde te ontwijken. De bestuurster van de scootmobiel liet de fietser achter zonder haar gegevens te vermelden. Na het incident stopte er twee vrouwen op een scooter bij de fietser.

Getuigen

De politie wil graag in contact komen met deze getuigen. De scootmobiel was bordeaux-rood en de bestuurster was tussen de 70 en 75 jaar oud, had halflang haar en een slank postuur. Ook had zij een licht Amsterdams accent.

Iedereen die informatie heeft die de politie eventueel verder zou kunnen helpen wordt gevraagd contact op te nemen met het Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen op 0900-8844.