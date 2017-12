Eigenaresse van 28 'verwaarloosde' honden: 'Volkomen onterecht in beslag genomen'

HEERHUGOWAARD - Op tweede kerstdag heeft de politie in Heerhugowaard 28 honden uit een bestelbusje gered, omdat de dieren daar al lange tijd in erbarmelijke omstandigheden verbleven. Volgens de eigenaresse van de honden was er helemaal geen sprake van verwaarlozing: "De politie blaast de zaak enorm op."

De honden zaten in benches in het busje. De 43-jarige vrouw heeft via haar ouders aan het Noordhollands Dagblad laten weten dat ze juist op het punt stond om met ze te gaan wandelen en trainen, en dat ze dus niet al lange tijd in de bus verbleven.

"De politie heeft precies de slechtste benches gefotografeerd", aldus de moeder. "En ze hebben die foto's bewerkt. Natuurlijk zijn ze vies, als je net met de honden door de modder bent wezen rennen."Bovendien raakten de dieren volgens haar moeder erg gestrest van de manier waarop de politie optrad bij het busje. "Dan laten ze hun plas lopen en dat stinkt natuurlijk."

Opleiding

De eigenaresse zou volgens haar ouders alle mogelijke opleidingen op het gebied van hondenverzorging hebben gehaald. Ook zou ze een diploma hebben van een officiële instelling die het mogelijk maakt dat haar honden gecertificeerd kunnen worden. "En de omstandigheden in de bus waren helemaal niet zo beroerd als wordt geschetst."

Advocaat

De honden zijn, zoals gebruikelijk in dit soort situaties, naar een geheim opvangadres gebracht. Daar zijn zij door een dierenarts behandeld, aldus de politie. Tegen de 43-jarige eigenaresse van de bestelbus wordt proces-verbaal opgemaakt. "Mijn dochter is er ziek van. We hebben een advocaat ingeschakeld, want we zijn het er niet mee eens dat we zo betiteld worden als de politie nu doet."