Rob Slewe gaat 'geheim bestuur' Bloemendaal van binnenuit bevechten Foto: NH

BLOEMENDAAL - Een zeer opmerkelijke politicus staat op in Bloemendaal. Ondernemer Rob Slewe, al jarenlang in conflict met de gemeente over zijn landgoed Elswoutshoek, wil de gemeenteraad in. Hij staat tweede op de lijst van Hart voor Bloemendaal. Die fractie bestaat nu uit één lid: Marielys Roos.

Volgens de partij is Elswoutshoek al negen jaar een 'open wond' in Bloemendaal. En is er geen sprake van behoorlijk bestuur. Informatie eindigt in doofpotten en politieke controle wordt uitgeschakeld. Hart voor Bloemendaal zegt, met Slewe, te willen gaan werken aan een kentering. Lees ook: Acht jaar strijd over het opknappen van je eigen landgoed Slewe gaat Roos helpen de cultuur op het gemeentehuis te doorbreken. "Inwoners horen hun volksvertegenwoordigers te kunnen aanspreken in openbare vergaderingen. Het is slecht voor de democratie dat Bloemendaal dat recht heeft afgeschaft", meldt de partij. Lees ook: Uitgelekte mails: 'Bloemendaal is al bijna vier miljoen kwijt aan strijd met twee broers' Rob Slewe en zijn broer Hans liggen al die tijd in de clinch met de gemeente over bouwplannen op het landgoed Elswoutshoek. Meerdere burgemeesters en wethouders zijn tijdens het conflict gesneuveld. Marielys Roos is voor de rechter gedaagd door de gemeente toen zij vermeend vertrouwelijke informatie over de kwestie openbaar maakte.